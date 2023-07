Jetzt Kurse an der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau buchen

Ilm-Kreis. Jetzt Kurse an der Volkshochschule buchen

Auch, wenn gerade Sommerferien sind, können sich Interessierte in der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau schon für neue Kurse anmelden, die direkt nach der Pause anlaufen.

So startet am 29. August in Arnstadt ein Hatha-Yoga-Kurs, der immer dienstags um 7.30 Uhr beginnt. Ein zweiter Kurs beginnt am 30. August um 9.30 Uhr, ebenso am Standort Arnstadt.

Gleich mehrere Rückenfit-Kurse werden ab dem 21. August in Ilmenau angeboten – zu den unterschiedlichsten Zeiten vor- und nachmittags, so dass auch Berufstätige teilnehmen können. Die Kurse finden im Mehrgenerationenhaus oder bei der Evangelischen Freikirchlichen Gemeinde statt.

Zur Aqua-Gymnastik wird ab dem 4. September montags ab 18.15 Uhr beziehungsweise 19 Uhr ins Sport- und Freizeitbad in Arnstadt eingeladen.

In Ilmenau beginnt am 21. August um 15.30 Uhr ein Yogakurs, der sich an Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren richtet.

In der Turnhalle der Geschwister-Scholl-Schule in Arnstadt laufen am 31. August zwei Zumba-Kurse an, die um 17 und um 19 Uhr beginnen werden.

Wer es etwas ruhiger, aber nicht weniger effektiv mag, kann sich den Pilates-Kurs vormerken, der am 5. September um 17.15 Uhr in der Volkshochschule am Standort Arnstadt startet.

Anmeldungen sind möglich unterTelefon: 03628/61070 oder unter Telefon: 03677/64550.