Jugendliche pflanzen Bäume in Bittstädt

Kinder und Jugendliche des Arnstädter Bildungswerks pflanzen am Mittwoch, 24. März, Bäume im Forstrevier Stadtilm des Forstamtes Erfurt-Willroda. Der genaue Standort der Pflanzaktion ist der Ortsrand von Bittstädt, wo die Baumbestände aufgrund von Borkenkäferbefall großen Schaden genommen haben, teilt Vesko Detschew vom Lions-Club Arnstadt-Ilmenau mit. Der Lions-Club habe mehrere Stechpalmen gesponsert. Zudem werden aus dem Forst Traubeneichen gewonnen. „Wir sind froh, so eine Aktion durchführen zu können, die in der derzeitigen Krise einerseits die Kinder und Jugendlichen mit einer sinnvollen Aufgabe beschäftigt, andererseits aber auch einen Beitrag zur vieldiskutierten Klimaverbesserung leistet“, sagt Lions-Präsident Norbert Lenk.