Jugendliche treten im Ilm-Kreis Autospiegel ab

Manebach. Im Ilm-Kreis sind in der Nacht zum Montag an mehreren abgestellten Autos die Außenspiegel abgetreten worden. Es entstand Sachschaden von ungefähr 1500 Euro.

In der zurückliegenden Nacht, gegen 1.15 Uhr, waren mehrere Personen auf der Schmücker Straße in Richtung Ortskern unterwegs und beschädigten dabei mehrere am Straßenrand geparkte Autos. Sie richteten so einen Sachschaden von ungefähr 1500 Euro an.

Bei der Gruppe soll es sich laut Landespolizeiinspektion Gotha um ungefähr sechs Personen "jugendlichen Aussehens" handeln. Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677/601124 entgegen.

