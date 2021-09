Jugendpflegerin geht in den Ruhestand

Großbreitenbach. Steffi Müller, geht in den Ruhestand. Zuvor galt es, ein abwechslungsreiches Ferienprogramm abzuarbeiten.

Noch einmal mit der Jugendpflegerin von Großbreitenbach, Steffi Müller, unterwegs sein, Spaß haben, Neues erleben – die Ferien boten dafür Gelegenheit. Jetzt ist sie aber vom Dienst verabschiedet. Sie geht in den Ruhestand.

Die Ferien in Thüringen neigen sich dem Ende zu und so auch die abwechslungsreiche Ferienbetreuung im Jugendzentrum der Frauengruppe Großbreitenbach. Zwölf bis 15 Kinder kamen in die tägliche Betreuung und erlebten mit ihren Jugendpflegerinnen Steffi Müller und Manuela Renner so manchen Höhepunkt.

Für den kleinen Silas war der Besuch des Ilmenauer Kinderlandes ein absolutes Highlight. Nicht nur die vielen Spielmöglichkeiten im Kinderland sorgten für Spannung, sondern auch ein Feueralarm, welcher sich glücklicherweise als Fehlalarm herausstellte. Melina fand das Basteln einer Libelle in der Großbreitenbacher Museumsscheune am besten. Ob Schwimmbadbesuche, Schwimmlager, Mal- oder Spielwettbewerbe – für jedes Kind fand sich ein passendes Angebot.

Etwas wehmütig gehen die letzten Ferientage nun zu Ende. Jugendpflegerin Steffi Müller wurde am Montag durch die Geschäftsleitung und den Vorstand der Frauengruppe Großbreitenbach nach 28-jähriger Tätigkeit in den Ruhestand verabschiedet. Vereinsvorsitzende Petra Enders und Geschäftsführerin Cornelia Enders dankten ihr für ihr großes Engagement und brachten ihr die verdiente Wertschätzung entgegen. Sie erinnerten an die vielen schönen Veranstaltungen, Ferienfreizeiten und auch Nachhilfestunden, die so manchen Schüler vor dem Sitzenbleiben retteten. Aber auch viele Probleme und Schicksale tangierten die Arbeit von Steffi Müller. Es war nicht immer leicht, zwischen den Fronten zu vermitteln.

Die größte Freude für Steffi Müller, so sagt sie selbst, war es immer, wenn Schüler, die man leistungsmäßig längst aufgegeben hatte, mit ihrer Hilfe den Schulabschluss schafften und sie hin und wieder bei der Zeugnisübergabe dabei sein durfte.

Zum Abschied gab es von den Ferienkindern ein selbst gebasteltes Banner mit Ferienerinnerungen und Unterschriften der Teilnehmer.

Ein Ersatz für Steffi Müller ist derzeit noch nicht gefunden. Interessenten, die eine Ausbildung als Sozialpädagoge oder Erzieher nachweisen können, können sich hierfür in der Frauengruppe Großbreitenbach bewerben.