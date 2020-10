Juliane Keith übergibt bei Initiative Erfurter Kreuz

Nachholen konnte jetzt die Initiative Erfurter Kreuz ihre bereits im Frühjahr geplante Mitglieder- und Interessenversammlung. Unter anderem berichteten die Arbeitskreise von ihren Aktivitäten, die auch in Pandemiezeiten nicht zum Erliegen kamen. So wurden 1000 Exemplare des „Ausbildungsnavis“ von Vertretern der Unternehmen in den Schulen übergeben. Vorbereitet wurde auch der Tag im Unternehmen. 500 Schüler aus 25 verschiedenen 9. Klassen der Region werden am 3. November an ihm teilnehmen.

Im Arbeitskreis Mitglieder sind weitere Aktivitäten zur Zusammenarbeit der Mitgliedsunternehmen geplant und im Arbeitskreis Arbeitswelten befindet sich eine Ausbildungs- und Qualifizierungsplattform für die Unternehmen der Initiative in Vorbereitung. Vorstandsvorsitzender Franz-Josef Willems zog ein positives Resümee. Der Verein vertritt inzwischen die Interessen von 114 Mitgliedsunternehmen mit 15.200 Mitarbeitern und 700 Lehrlingen. Aus dem Vorstand verabschiedet wurde Juliane Keith, die sich auf ihre neue Aufgabe als Verlegerin des Wirtschaftsspiegels konzentrieren wird. Ihren Posten übernahm Henrik Fröhlich, Chef des DRK-Kreisverbands Arnstadt. Henrik Fröhlich wird die Leitung des Arbeitskreises Netzwerk übernehmen.