Junge Frau aus Afghanistan studiert Soziale Arbeit

Fünf Jahre ist die sogenannte Flüchtlingskrise her. Die Zahl der Asylbewerber verdoppelte sich im Jahr 2015. Allein 1000 Geflüchtete wurden damals dem Ilm-Kreis zugewiesen, so viele wie noch nie. Dem berühmten Satz „Wir schaffen das“ wollten viele keinen Glauben schenken. Befürchtungen und Ängste gab es, auch Fremdenfeindlichkeit. Was ist aus den Menschen geworden, die zu uns kamen?

Maryam Hosseini stammt aus Afghanistan und lebt heute mit ihren Kindern (vier und acht Jahre) und ihrem Mann in Arnstadt. Die 30-Jährige studiert Soziale Arbeit an der Fachhochschule in Erfurt im dritten Semester. Genau genommen studiert sie momentan daheim, da der Studienbetrieb coronabedingt ins Homeoffice verlegt wurde. Vor zwei Wochen beendete die junge Frau ein Praktikum bei den Maltesern – eines von vielen, die sie bereits gemacht hat.

Dass ein Studium mit gleichzeitiger Kinderbetreuung nicht einfach ist, spürte Maryam im Frühjahr besonders. Die Kinder waren wegen geschlossener Kindergärten beziehungsweise Schulen zu Hause, die Mutter ebenso, nur musste sie nebenbei auch für das Studium lernen. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums möchte Maryam Sozialarbeiterin im Sozialamt werden oder anderweitig Ausländern helfen. „Ich möchte helfen, denn als ich nach Deutschland kam, war ich allein. Das war sehr schwierig für mich.“

Nach Deutschland kam die kleine Familie bereits im Jahr 2013. Sie fühlten sich in ihrer alten Heimat nicht mehr sicher. Zudem gab es Probleme mit der Familie in Afghanistan. Zu Dritt ging die Flucht über den Iran, die Türkei und Griechenland. Zuerst versuchten sie ihr Glück in Schweden. Nach zwei Jahren sollten sie wieder zurück, versuchten in Deutschland ein zweites Mal, Asyl zu bekommen.

In Deutschland war die erste Station Eisenberg, danach kamen sie direkt nach Arnstadt. Anfangs brachte sich Maryam selbst Deutsch bei, wie sie sagt. Später schaffte sie den Hauptschulabschluss an der Arnstädter Berufsschule. Im Anschluss hängte sie den Realschulabschluss dran, das Fachabitur folgte am Staatlichen Berufsschulzentrum Ilmenau.

„Ich hatte überlegt, Medizin zu studieren, das war mir dann aber zu schwer.“ Sie hatte zwei Zulassungen für das Studium der Sozialen Arbeit, neben Erfurt auch für Nordhausen, entschied sich wegen der Entfernung aber für Erfurt.

Maryam schätzt an Arnstadt, dass die Wege so kurz sind, wenn man Hilfe oder etwas anderes braucht. Dennoch kann sie sich vorstellen, später in eine größere Stadt wie beispielsweise Erfurt zu ziehen. In Arnstadt fand die junge Frau auch einen kleinen Freundeskreis, unter ihnen auch ein paar Einheimische. Zudem gibt es Unterstützung von einer Familie, die sie über das Welcome-Büro in der Stadt kennengelernt hat.

Fremdenfeindlichkeit spürt Maryam im Alltag immer wieder, zum Beispiel, wenn sie in der Öffentlichkeit mit ihren Kindern Persisch redet. An der Berufsschule wollten die deutschen Mitschüler keinen Kontakt. Das Kopftuch war anfangs ein Problem. „Ich hatte den Eindruck, die Leute sehen mich ständig an.“ Inzwischen trägt Maryam kein Kopftuch mehr. „Ich fühle mich so wohler.“

Ihr 8-jähriger Sohn wusste bis vor ein paar Jahren nicht, dass er aus Afghanistan stammt. Er wunderte sich, was das Wort Ausländer bedeutet, erzählt seine Mutter.

Wenn Maryam in die Zukunft schaut, sieht sie ein eigenes Haus für die Familie. Sie hat eine gute Arbeit. Ihr Mann möchte sein eigenes Restaurant haben. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist Maryam auch sehr wichtig. Und vor allem sollen ihre Kinder eine bessere Zukunft haben. „Meine Kinder sollen nicht das erleben, was ich erlebt habe“, so Maryam weiter.

„Ziele in einem anderen Land schaffen, mit einer fremden Sprache und anderen Kultur, ist sehr schwer. Aber man kann es schaffen“, sagt die junge Frau. Sie erinnert sich, dass man ihr vor ein paar Jahren noch sagte, dass mit dem Studium sei zu viel für sie. Einmal in der Woche unterrichtet Maryam übrigens selbst. Sie bringt ausländischen Kindern ehrenamtlich Persisch bei, damit sie ihre Muttersprache lernen.