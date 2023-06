Junge Frauen experimentieren in Ilmenau

Ilmenau. Die Technische Universität lädt zur Sommeruni ein. Anmeldeschluss ist der 30. Juni.

Die Technische Universität (TU) Ilmenau startet am Sonntag, 9. Juli, die Sommeruni für Mädchen und junge Frauen. Eine Woche lang können Schülerinnen der Klassen 10 bis 13 in den Ferien in ein naturwissenschaftlich-technisches Studium hineinschnuppern. Bis zum 14. Juli lernen sie jede der fünf Fakultäten kennen. Neben den vier naturwissenschaftlich-technisch ausgerichteten Fakultäten stellt sich an einem Tag auch die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien vor, informiert die TU. Das Programm beinhaltet Vorlesungen, Seminare, Workshops und Experimente im Labor. Die Anmeldegebühr beträgt 100 Euro. Anmeldeschluss ist der 30. Juni.

Infos und Anmeldung: www.thueko.de/sommeruniversitaet/