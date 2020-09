Junge Irakerin möchte Apothekerin werden

Noor Al-Musawi stammt aus dem Irak und lebt derzeit in Arnstadt.

Arnstadt. Noor Al-Musawi lebt in Arnstadt. Dort macht sie eine Ausbildung zur Pharmazeutisch-technischen Assistentin.

Fünf Jahre ist die sogenannte Flüchtlingskrise her. Die Zahl der Asylbewerber verdoppelte sich im Jahr 2015. 1000 Geflüchtete wurden damals allein dem Ilm-Kreis zugewiesen, so viele wie noch nie. Dem berühmten Satz „Wir schaffen das“ wollten viele keinen Glauben schenken. Befürchtungen und Ängste gab es, Fremdenfeindlichkeit. Was ist aus den Menschen geworden, die zu uns kamen?