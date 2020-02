Junge Sänger auf dem Sprung in berühmte Opernhäuser

„Da schimpfe noch einer auf die heutige Jugend und sage, sie sei nicht motiviert“, meint Damon Nestor Ploumis und erntet dafür viel Beifall. Gerade haben seine Schützlinge zwei Stunden lang im Arnstädter Theater das Gegenteil bewiesen: 23 junge Sängerinnen und Sänger, die mit ihren wunderbaren Stimmen überzeugten.

Seit 13 Jahren betreibt der gebürtige Grieche und ehemalige Opernsänger das Lyric Opera Studio. Ziel der Weimarer Privatinitiative ist es, Sängerinnen und Sänger aus aller Welt zu unterstützen, ihre ersten Schritte in Richtung Karriere in Europa zu unternehmen. Unter der Leitung von professionell ausgebildeten und erfahrenen Mentoren sollen sie auf das Vorsingen bei deutschen Agenturen vorbereitet werden. „Deutschland ist das letzte Land in der Welt, in dem man noch Opernsänger werden kann. Wir können stolz sein, dass es hier noch so viele kulturelle Möglichkeiten gibt und Kultur geschätzt und unterstützt wird“, sagt Ploumis. Über tausend Studierende aus 74 Ländern nahmen in den vergangenen Jahren an den zweimal im Jahr stattfindenden Kursen teil.

Eine Vermittlungsquote von zehn Prozent

Schon am frühen Morgen steht Sprachunterricht auf dem Plan. Die Deutschkenntnisse können für die Zukunft von großem Vorteil sein. Neben Meisterkursen, Einzelunterricht und Ensembleproben feilen die Teilnehmenden dann bis in die Nacht hinein an einer Produktion. „Figaros Hochzeit“ und „Die Fledermaus“ wurden in den letzten Jahren auf die Bühne gebracht, auch in Arnstadt. Dass sich die harte Arbeit auszahlt, zeigt die Vermittlungsquote von über zehn Prozent. Dies, so sagt Damon Nestor Ploumis, sei ein in dieser Branche sehr hoher Wert. An die Deutsche Oper Berlin, die Semperoper Dresden, die Wiener Staatsoper und ans Luzerner Theater habe er seine Schützlinge bereits vermittelt. „Und im letzten Jahr hat erstmals eine Sängerin von uns an der Metropolitan Opera in New York gesungen.“

In Arnstadt gab es diesmal ein buntes Potpourri bekannter Opernmelodien, anmoderiert wurden die einzelnen Auftritte in humorvoller Art von Damon Nestor Ploumis. Der verwies nicht nur auf die einzelnen Herkunftsländer der jungen Künstler – von Neuseeland über Kanada, Mexiko und Japan bis hin nach Kirgisistan und dem Libanon – sondern bescheinigte seinen Schützlingen auch immer wieder „großes Talent, eine tolle Stimme.“

„Don Giovanni“ und Schuberts „Lindenbaum“

Beides hatte gleich mit der ersten Soloarie Jusung Park, Bariton aus Südkorea, besonders eindrucksvoll bewiesen. Er singt in der aktuellen Inszenierung des Studios den „Don Giovanni“. Gemeinsam mit den Thüringer Symphonikern wird dieser am 15. Februar im Meininger Hof in Saalfeld Premiere feiern. Weitere Vorstellungen sind für den 16., 18., 21. und 22. dieses Monats geplant.

Einen Vorgeschmack darauf konnte das Arnstädter Publikum mit mehreren Auszügen aus Mozarts berühmter Oper erleben, bis hin zum Sextett des zweiten Aktes. Ein weiterer Höhepunkt war Franz Schuberts „Lindenbaum“, vorgetragen vom erst 22-jährigen Scott Hetz Clark aus den USA.

Nach der Pause glänzten die Sängerinnen und Sänger im Ensemble, die Damen als „Grisetten“ aus der „Lustigen Witwe“ von Lehar, die Herren mit dem bekanntlich „schweren Studium der Weiber“ aus eben jener Operette und dem „Jägerchor“ aus Webers „Freischütz“. Doch auch solo ging es hochkarätig weiter. Besonders zu erwähnen ist da die US-Amerikanerin Alyson Spina, die sich mit dem „Sempre libera“ aus Verdis „La Traviata“ in beachtliche stimmliche Höhen aufschwang. Neben Deutsch und Italienisch erklang an diesem Nachmittag auch Chinesisch. Tenor Qian Sun sang ein Lied aus seiner Heimat.

Eine wunderbare Operngala mit tollen Stimmen und jungen Talenten, von denen sicher viele ihren Weg gehen werden. Damon Nestor Ploumis kann sich eine Fortsetzung vorstellen, dann „aber hoffentlich mit noch mehr Publikum“.