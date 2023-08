Junger Fahrer verletzt: 19-Jähriger schleudert bei Arnstadt mit Auto den Hang herunter

Arnstadt. Ein alkoholisierter 19-Jähriger verlor auf der K27 bei Arnstadt die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete zwischen mehreren Bäumen.

Am Sonntagabend kam ein 19-jähriger Fahrer eines Skoda, der die K27 von Schmerfeld in Richtung Reinsfeld befuhr, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach den Angaben der Polizei geriet er ins Schleudern und rutschte einen Hang hinunter. Dort kam der Skoda zwischen mehreren Bäumen seitlich zum Liegen.

Der Fahrzeugführer wurde laut Polizei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, die drei weiteren Insassen blieben unverletzt. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Ein bei dem 19-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,4 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

