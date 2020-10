Junger Mann aus Afghanistan behauptet sich trotz Behinderung

Fünf Jahre ist die sogenannte Flüchtlingskrise her. Die Zahl der Asylbewerber verdoppelte sich im Jahr 2015. Allein 1000 Geflüchtete wurden damals dem Ilm-Kreis zugewiesen, so viele wie noch nie. Dem berühmten Satz „Wir schaffen das“ wollten viele keinen Glauben schenken. Befürchtungen und Ängste gab es, auch Fremdenfeindlichkeit. Was ist aus den Menschen geworden, die zu uns kamen?

Isaahkhan Otak stammt aus Afghanistan und bereitet sich derzeit in Arnstadt auf seinen Realschulabschluss vor. Der 20-Jährige besucht die Berufsschule und ist stolz, einen Notendurchschnitt von 2,1 zu haben. „Meine Lieblingsfächer sind Mathe und Englisch. Sie sind schwer, aber das mache ich gern". Wie der junge Mann sagt, sprich er insgesamt fünf Sprachen, darunter Paschtu, Persisch und Indisch.

Arnstadt ist die zweite Heimat geworden

Noch bis November wohnt Isaahkhan in einem Wohnheim vom Marienstift in Arnstadt. Dann bekommt er eine kleine Wohnung im Ilmenauer Wohngebiet am Stollen. Eigentlich wäre er gern in Arnstadt geblieben, aber „es ist schwer mit meiner Herkunft und Behinderung eine Wohnung zu finden." Isaahkhan ist auf den Rollstuhl angewiesen, kann keine langen Strecken laufen. Er hat in Afghanistan und Deutschland schon über 15 Operationen gehabt. Die eine oder andere könnte noch anstehen. Aber Isaahkhan will ersteinmal seine Schule beenden.

In Afghanistan hatte er nie eine Schule besucht, konnte weder Lesen noch Schreiben. „Die Schulen in Afghanistan waren für Behinderte nicht geeignet. Ich habe mich auch nicht getraut, viele haben sich über mich lustig gemacht."

"Arnstadt ist meine zweite Heimat geworden", so der junge Mann. „Hier habe ich meine Freunde, hier hat mein Neuanfang begonnen.“ Das Leben in einer Großstadt kann er sich nicht vorstellen. Im Jahr 2018 war er eine Woche lang in Frankfurt. „Das war ziemlich anstrengend." Isaahkhan ist Muslim, hat aber mit anderen Religionen, wie er sagt, keine Berührungsängste. Zur Weihnachtsfeier geht er auch in die Kirche.

Hobbys hat Isaahkhan derzeit nicht viele. „Durch die Schule habe ich im Moment kaum Freizeit", sagt er. Wenn doch Zeit bleibt, geht er gern raus und ist mit Freunden unterwegs oder schaut sich Dokumentationen im Fernsehen an. Wie es nach der Schule weitergehen soll, ist er sich noch nicht sicher. Entweder folgt das Abitur an der Fachoberschule und ein Studium, oder stattdessen eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel. „Vielleicht eröffne ich einmal meinen eigenen kleinen orientalische Laden."

Vor fünf Jahren kam Isaahkhan nach Deutschland. Die Situation in seiner Heimat unweit der Hauptstadt Kabul war nicht mehr tragbar, sagt er. Sein Vater wurde bedroht und erschossen. Sein Bruder wurde entführt, er selbst war am Ende nicht mehr sicher. Seinen Unterhalt bestritt er damals aus dem Verkauf von Obst, später auch Drogen und Alkohol. „Ich wollte das nicht mehr."

20.000 Dollar an den Fluchthelfer gezahlt

Die Familie verkaufte ihr Haus und konnte so 20.000 Dollar für den Fluchthelfer bezahlen. Dann ging es mit dem Flugzeug und dem Auto Richtung Europa. Zum Schluss musste Isaahkhan zu Fuß weiter, er ließ seine Tasche zurück, weil er selbst kaum noch laufen konnte. „Meine Füße waren blutig, es gab tagelang kein Essen", erinnert er sich. „Ich wusste nicht, dass es nach Deutschland geht, ich wollte nur irgendwo ankommen."

Isaahkhan landete in Erfurt, von dort ging es nach Arnstadt. „Die ersten Monate waren die Hölle, ich wusste nicht, wie ich mich verständigen soll.“ Anfangs hatte er seinen eigenen Betreuer, weil er mehr Unterstützung und Pflege als andere brauchte. In der Schule für geistig Behinderte merkte man schnell, dass er da nicht hingehörte.

Deutsch lernte Isaahkhan durch den Unterricht, den Aufenthalt im Heim und die Erzieher. Als einziger Ausländer im Heim musste er Deutsch sprechen, wenn er sich mit den anderen unterhalten wollte. „Ich hatte keine andere Wahl.“ Es folgte später das berufsvorbereitende Jahr und die Hauptschulprüfung.

"Ich hatte auch einen guten Vormund", erinnert er sich. „Es ist toll, soviel Unterstützung bekommen zu haben. Allein hätte ich das nicht geschafft."

