Junger Mischlingsrüde sucht neuen Anschluss

In unserer neuen Folge möchte Sylke Mönch, die Chefin vom Tierheim in Großliebringen, einen noch namenlosen Mischlingsrüden vorstellen. Er ist erst acht Monate alt, wurde bereits gechipt und geimpft. Sein neues Herrchen muss ihn aber noch ein bisschen erziehen. Er sei sehr temperamentvoll aber ganz lieb, mag auch andere Artgenossen und sei auf keinen Fall ein Wohnungshund. „Eine jugendliche Familie mit Außenhaltung würde genau zu ihm passen“, so Mönch.

Dieser Mischlingsrüde aus dem Tierheim in Großliebringen sucht wieder Anschluss. Foto: Hans-Peter Stadermann

Der fünffache Katzennachwuchs ist bereits vier Wochen alt und muss noch einige Zeit im Tierheim verbringen. Zum Abgabetermin in fünf Wochen sind die Katzen bereits entwurmt. „Voranmeldungen für die Vermittlung nehmen wir gerne entgegen“, so die Tierheimchefin. Der Nachwuchs wurde zusammen mit der Katzenmutter in Rehestädt in einer Scheune aufgefunden. Die Katzenmutter ist keine wilde Katze, sie ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine Wohnungskatze mit Auslauf.

Erfolgreich vermittelt wurde der einjährige Otto, ein Altdeutscher Schäferhund. Hingegen wurden noch nicht vermittelt ein Dogo-Canario-Rüde, der auf den Namen Balduin hört. Er ist vier Jahre alt, sehr kraftvoll, geimpft und gechipt. Die Dogo-Canario-Hündin Asiri ist bereits sieben Jahre alt, wiegt ungefähr 30 Kilogramm, ist reinrassig und bekam schon einmal Nachwuchs.

Wer sich für die hier vorgestellten Hunde und Katzen interessiert, meldet sich bitte im Tierheim Großliebringen unter Telefon: 03629/ 80 23 41 oder schaut einmal selbst vorbei.