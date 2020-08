Junger Tschetschene war fast 20 Jahre auf der Flucht

Fünf Jahre ist die sogenannte Flüchtlingskrise her. Die Asylbewerberzahl verdoppelte sich im Jahr 2015. Damals wurden allein 1000 Geflüchtete dem Ilm-Kreis zugewiesen, so viele wie noch nie. Dem berühmten Satz „Wir schaffen das“ wollten viele keinen Glauben schenken. Befürchtungen und Ängste gab es, Fremdenfeindlichkeit. Was ist aus den Menschen geworden, die damals zu uns kamen?

Rizvadi Mutayev macht gerade seine Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Der 25-Jährige hat das erste Lehrjahr geschafft und fängt im September das zweite an. Sein Ausbildungsbetrieb ist in Neudietendorf. Die Firma ist im nationalen, aber auch internationalen Bereich unterwegs. Unter den rund 70 Mitarbeitern ist der junge Mann, der aus Tschetschenien stammt, der einzige Ausländer. „Das Verhältnis zu den Kollegen ist in Ordnung“, sagt Mutayev. Es gab auch schon private Einladungen.

Von seiner Wohnung in der Arnstädter Innenstadt nach Neudietendorf kommt Mutayev mit dem Auto. Er hat den Pkw-Führerschein, für den Lkw-Führerschein lernt er gerade. „Früher bin mit dem Bus oder Fahrrad unterwegs gewesen. Das macht sich aber gerade bei den Nachtschichten schlecht, weil dann kein Bus mehr fährt.“

Vor seiner Ausbildung hatte der junge Mann bereits eine Lehre zum Kfz-Mechaniker angefangen. Krankheitsbedingt überstand er allerdings die Probezeit nicht. „Berufskraftfahrer ist nicht unbedingt mein Traumjob, ich bin aber zufrieden“, so Mutayev. Sein Ziel: Die Ausbildung beenden und im Beruf arbeiten, später vielleicht eine eigene Firma. Zuvor hatte der junge Mann in Arnstadt seinen Hauptschulabschluss abgelegt.

Wie er erzählt, war er vier Jahre alt, als er mit Mutter und Schwester Tschetschenien verließ. Der Vater war im zweiten Tschetschenienkrieg gefallen, die eigene Landwirtschaft und das Haus waren verloren. Die Familie lebte die nächsten sieben Jahre in der Türkei. Dort besuchte Mutayev auch die Schule. Über Ägypten ging es dann nach Schweden. Der Asylantrag wurde abgelehnt, die Familie tauchte für ein Jahr unter. Schließlich versuchten sie es in Österreich, wurde aber wieder nach Schweden geschickt. „Wir hatten Unterstützung durch die Kirche. Trotzdem gab es in Schweden insgesamt sechs Ablehnungen“, erinnert sich Mutayev.

Die Familie verließ Schweden freiwillig und reiste 2016 nach Deutschland. Über die Erstaufnahmeeinrichtung Eisenberg ging es nach Suhl, wo sie sechs Monate waren. „Ich fing an, mir selbst die deutsche Sprache mit Videos beizubringen.“ Er übersetzte für die anderen Ausländer. Auch durch die vielen Länder, in denen er auf der Flucht lebte, kann er inzwischen acht Sprachen.

Nach der Zeit in Suhl ging es nach Arnstadt in die Gemeinschaftsunterkunft, später bekam die Familie die erste eigene Wohnung. „Arnstadt ist sehr ruhig", sagt Mutayev, der in seiner Freizeit viel Sport treibt. Er joggt und spielt Basketball. Nach Tschetschenien will er auf keinen Fall zurück. „Wenn überhaupt woanders hin, dann eher in die Türkei, ich kenne die Sprache, das Land, die Leute. Ich hatte die längste Zeit dort gelebt.“