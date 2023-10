Foto: The Instant Voodoo Kit

Die Band „The Instant Voodoo Kit“ gastiert in Ilmenau.

Kabarett, Swing und Punk in Ilmenau

Ilmenau. Die Band The Instant Voodoo Kit gibt am 3. November im Schülerfreizeitzentrum ein Konzert.

Mit ihrer eigenwilligen aber mitreißenden Mischung aus Kabarett, Swing und Punk will die Band „the Instant Voodoo Kit“ das Publikum am Freitag, 3. November, im Ilmenauer Schülerfreizeitzentrum mit verschiedensten Instrumenten zum Schmunzeln und Tanzen bringen. „Sie haben wieder uralte und brandneue Lieder im Gepäck, die allesamt der eigenen Feder entstammen und doch Volkslieder sein könnten. Irgendwas zwischen Tom Waits, Zirkusband und Straßenmusik“, informiert Michael Möller vom Jazzclub Ilmenau zum 20 Uhr beginnenden Konzert. „Es scheint manchmal, als wären sie direkt aus New Orleans, dem musikalischen Schmelztiegel der späten 1920er Jahre, ins Hier und Jetzt katapultiert worden“, ergänzt Möller.