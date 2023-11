Kabarettist Thomas Müller tritt in Ilmenau auf

Ilmenau. Kabarettist und Autor Thomas Müller tritt in der Kleinkunstbühne Ilmenau-Roda auf.

Am 25. November um 20 Uhr findet in der Kleinkunstbühne Ilmenau-Roda die Veranstaltung „Alter Ego. Karl, Udo, Friedrich, André und ich“ statt, ein Soloprogramm mit Kabarettist und Autor Thomas Müller. „Leben wir bereits in Udo Lindenbergs Bunter Republik Deutschland, weil sich zwölfjährige Mädchen mit ‘Ey Alter!’ begrüßen? Sind wir in Europa angekommen, weil unser bekanntester Deutscher ein Wahl-Franzose war und unser Lieblingsgeiger ein Holländer ist? Und wenn die Politik dazu führt, dass ich außer mir bin und mich selbst nicht mehr kenne – bin ich dann schon eine gespaltene Persönlichkeit?“ Der Künstler meint „Ich muss mich mal alle fragen!“ Karten gibt es bei der Ilmenau-Information und Restkarten an der Abendkasse.