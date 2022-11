Kabarettistische Szenenfolge aus Faust I in Ilmenau

Ilm-Kreis. Hinter die Kulissen des Theaterbetriebes schaut ein Stück im Schülerfreizeitzentrum in Ilmenau.

Das „TheaterLeiterTheater“ vom Verein Kulturelle Koordinierung spielt am Mittwoch, 16. November, zum achten und voraussichtlich letzten Mal die heiter-bissige Szenenfolge „Gretchen 89 ff“ von Lutz Hübner um 20 Uhr im Schülerfreizeitzentrum in Ilmenau, Am großen Teich 2.

In dieser fast kabarettistischen Szenenfolge von Lutz Hübner („Frau Müller muss weg!“) wird ein humoristischer Blick hinter die Kulissen des Profi-Theaterbetriebs geworfen. Ganz unterschiedliche Charaktere prallen da aufeinander und versuchen sich an Regie und Darstellung der Kästchenszene aus „Faust I“ (Reclam-Ausgabe S. 89 ff) mit völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Da gibt es den Schmerzgrenzen-Regisseur, die Diva, das Theater-Urgestein, den Kürzungsfanatiker, die Anfängerin, den Hospitanten und viele andere prototypische Gestalten zu erleben, die überzeichnet erscheinen, aber wahrscheinlich Insidern nur allzu bekannt vorkommen.

Ein Fest für die Lachmuskeln und zugleich ein Psychogramm der schon aus der Antike hergebrachten darstellenden Kunst, die doch immer wieder zu überraschen und zu begeistern weiß. Oder ist sie nur noch ein Anachronismus, die unangenehme Großtante in der Familie der Unterhaltungsmedien?