Käsehitschen für Dreikäsehochs

Eine Käsehitsche ist nicht etwa ein Tragegestell für den Transport von Käse, sondern ein Schlitten für Kinder – eben für Dreikäsehochs. Zwei Wochen lang hat Griseldis Donczik in der Goethe-Kultur-Scheune in Stützerbach fleißig gewerkelt, am Samstag wurde dort die sehenswerte Ausstellung mit rund 30 Kinder- und Freizeitschlitten schon längst vergangener Jahre eröffnet, alles Leihgaben der Ilmenauer Schlittenscheune, die so noch nie in der Öffentlichkeit zu sehen waren.

Wer mit dem einkufigen Schlitten unterwegs war brauchte schon viel Geschick. Foto: Robert Schmidt

„Huch ist es hier kalt“ war dann auch oft zu hören, aber genau das und auch die etwas feuchtere Luft tut den Schlitten – alle so aus den Baujahren von 1890 bis 1920 herum – sehr gut, sagt Norbert Wagner von der Ilmenauer Schlittenscheune. Im Ilmenauer Schlittenmuseum sind seinen Worten zufolge 75 alte Gefährte zu sehen. Rund 100 weitere sind noch in diversen Lagern untergebracht, darunter auch die, die jetzt in Stützerbach zu sehen sind. Und wegen der für die Besucher doch etwas „frischen Luft“ gab es für sie am Samstag auch extra einen heißen Kaffee.

Stuhlschlitten fürden richtigen Kavalier

Organisiert wurde die Ausstellung vom Freundeskreis Goethemuseen und Goethegesellschaft und dem Traditionsverein Schlitten und Bob Ilmenau. Die Schlitten stammen aus verschiedenen Regionen – aus Bayern, der Schweiz aber auch von Stellmachern hier aus der Region – und Zeitepochen und widerspiegeln nicht nur das handwerkliche Können dieser Zeit, sondern auch die Entwicklung der Schlitten für Freizeit und Spaß. Sie werden in Ilmenau liebevoll restauriert und dann präsentiert. In Stützerbach sind auch Stuhlschlitten zu sehen, mit denen der Kavalier seine Herzdame durch den winterlichen Wald schob. Schlitten gab es schon lange vor der Erfindung des Rades, Höhlenfunde und -zeichnungen werden auf bis zu 10.000 Jahre vor Christi Geburt datiert. Die Hitsche entwickelte sich in vielen Regionen unabhängig voneinander, aus ihr wurde in Thüringen dann letztlich auch der Rennrodel. All das erfährt man in der Ausstellung, zu sehen sind dort auch alte Sportrodel oder sogenannte Skischlitten, die an einen Roller ohne Räder erinnern.

Eine der sogenannten Käsehitschen für Kinder. Foto: Robert Schmidt

Griseldis Donczik und Heike Fassler – letztere kümmerte sich vor allem um die „Erklärtafeln“ – führten die ersten Gäste dann auch stolz durch die kleine Schau im Obergeschoss der Kultur-Scheune. Die Idee zur Ausstellung kam Donczik, weil sie den Leichtathletiknachwuchs trainiert – und einer ihrer Kollege eben jener Norbert Wagner von der Ilmenauer Schlittenscheune ist. „Und als die Scheune hier fertig war habe ich ihn einfach gefragt, ob er nicht mal ein paar schöne Schlitten für Stützerbach übrig hätte.“ Die Antwort kam prompt: „Na klar.“ Wagner war und ist dann auch richtig glücklich, dass die gut 30 alten Schlitten jetzt hier so präsentiert werden können.

Natürlich rasen die heutigen Kinder mit ganz anderen, modernen und teilweise doch recht futuristisch anmutenden Schlitten aus Plaste oder gar Carbon die Berge und Rodelbahnen hinunter. Und je bunter die sind, desto besser. Die können dann aber auch schon einmal locker einige Hundert Euro kosten. Ganz billig sind die alten Modelle der Ilmenauer Schlittenscheune aber auch nicht. Wagner und seine Mitstreiter finden sie natürlich vor allem mit Hilfe des Internets, es kommt aber auch vor, dass sich Besucher der Ilmenauer Schlittenscheune bei ihm melden und ihm Dachboden- oder Kellerfunde anbieten.

Die Ausstellung ist mittwochs bis sonntags von 10.30 bis 15.30 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird allerdings gebeten.