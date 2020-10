Kaisers Kulinarik: Eine Perle im Wipfratal

Es ist ganz gewiss keine Schande, nicht zu wissen, wo genau man in Thüringen territorial die kleine Gemeinde Niederwillingen einordnen muss; unverzeihlich wäre es jedoch, wenn man nach dem Lesen meines heutigen Reports nicht sofort damit beginnen würde, diese Unwissenheit durch einen Besuch auszumerzen. Und das „… unverzüglich...“, wenn ich mir diese kleine Anspielung auf den Mauerfall erlauben darf.

Womit ich im Grunde genommen, meine Einleitung lässt es erahnen, das (positive) Fazit meines heutigen Reports schon vorweggenommen habe; somit eigentlich einpacken könnte, um die letzten herbstlichen Sonnentage zu genießen. Oder um mich erneut in das sogar für die meisten Thüringer fast unbekannte Niederwillingen zu begeben, um dort inmitten einer harmonischen Landschaft die Seele baumeln zu lassen. Oder, um es endlich zu präzisieren, in das westlich von Stadtilm gelegene, bisher touristisch viel zu stiefmütterlich behandelte Wipfratal zu reisen, wo besagtes Dörfchen (derzeit rund 500 Einwohner) vor mehr als Tausend Jahre entstanden ist. Ein typisch mittelthüringischer Flecken, der von seinen Bewohnern über Generationen hinweg bis heute derart gepflegt, gehegt, ja fast möchte ich sagen, bemuttert wird, dass er 1995 aus dem landesweiten Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ als Sieger hervorging.

Dem Wirtshaussterben erfolgreich die Stirn geboten

Ein Ausflug, der dann erneut im Landgasthof Scheit seinen krönenden Abschluss finden würde. Und damit in einem jener rar gewordenen familiengeführten Landgasthäuser, die dem Wirtshaussterben bisher erfolgreich die Stirn bieten konnten. Ein Erfolg, der einerseits auch darauf basiert, weil Gäste hier nach allen Regeln der gastronomischen Kunst bedient werden; vordergründig aber daran festgemacht werden muss, dass man im Landgasthof Scheit vom ersten Moment an mit einer vertraulichen Aufmerksamkeit behandelt wird, die inzwischen auch in Thüringens Gasthäusern so selten anzutreffen ist wie die früher allerorts jubilierende, mittlerweile auf der Roten Liste stehende Feldlerche.

Schon bei meiner ersten Einkehr im Landhotel Scheit fühlte ich mich dort so geborgen wie in einer dieser alten Spinnstuben unserer Altvorderen, wie man sie heute noch in zahlreichen dörflichen Heimatmuseen Thüringens findet. Jeder Stein des Anwesens atmet Geschichte. Doch was sich anfühlt, wie über Generationen gewachsen, haben die Scheits erst vor knapp 30 Jahren ins Leben gerufen.

Alles begann kurz vor der Wende, als der Schlosser Karsten und die Krankenschwester Hagelind von der spätsozialistischen Saunaeuphorie gepackt wurden und beschlossen, ebenfalls ein Dampf-und Schwitzbad zur Ertüchtigung der Werktätigen in der alten elterlichen Scheune des bäuerlichen Anwesens zu etablieren. Ein Vorhaben, das bei den örtlichen Parteifürsten verständlicherweise auf wenig Gegenliebe stieß; waren doch die Ressourcen für den Bau einer solch „zutiefst dekadenten“ Dampfanlage, wie sie höhnten, weder geplant noch vorhanden. Schon gar nicht erwünscht. Baumaterial war damals knapp und folgerichtig kontingentiert. Von den notwendigen Saunaöfen ganz zu schweigen. Womit der Traum der Scheits, von den örtlichen Organen als kapitalistische Verirrung verunglimpft, nur noch heimlich und auf Sparflamme glühen durfte. Jedoch keinesfalls erlosch. Im Gegenteil. Als die erlösende Wende kam, entwickelte sich die heimliche Glut mit hoher Geschwindigkeit in einen Großbrand. Schon im Februar 1991, nach der Vertreibung der Enten und Hühner aus dem alten Stall und einem darauf folgenden umfangreichen, auf Nachbarschaftshilfe orientierten Umbau, weihten Karsten und Hagelind mitten im Herzen des Dörfchens Niederwillingen stolz ihre „Sauna 2000“ ein.

Schmückten ihren feuchtwarmen Lebenstraum mit einem von einem Bad Blankenburger Künstler auf die Wand gemalten Gemälde, auf dem Palmen am Strand wedeln, und begannen im selben Atemzug die durchschwitzten Körper ihrer Kundschaft mit hausgepressten Möhren-, Äpfel- und Stachelbeersäften, Discounterwässerchen und eisgekühltem Büchsenbier ins gesundheitsfördernde Gleichgewicht zu versetzen. Kurz: Ein Schlosser und eine Krankenschwester verwandelten sich in kürzester Zeit zu Gastronomen - was folgerichtig dazu führte, dass sie das bäuerliche Anwesen in Etappen - aber wiederum in atemberaubendem Tempo - in eine komfortable gastronomische Multifunktions-Wohlfühloase umgestalteten, in der Gästen mehr als Speis und Trank geboten wird. Der Rest sei schnell erzählt: Schon im März 1992 nach dem Umbau der ersten Scheune folgte der Abbruch weiterer Stallungen und Nebengebäude, um dort eine klassische Gaststätte zu etablieren.

Die dann termingenau 1993 ihre Pforten öffnete. Nur ein halbes Jahr später weihten die Junggastronomen gemeinsam mit Stammgästen eine Kegelbahn und nur einige Wochen später ein behagliches Kaminzimmer ein, das Raum und Atmosphäre für intime Familienfeiern bietet. Letztendlich beendete ein hauseigener Parkplatz das bis dato herrschende Verkehrschaos vor dem Anwesen, das vor allem bei den unausweichlichen Neidern im Ort ein ständiger Stein des Anstoßes war. Vorläufiger Höhepunkt dann 1998 die Eröffnung eines geräumigen Saales, der knapp 100 Gästen Platz bietet. Eine bauliche Maßnahme, die indes nicht nur Freude, sondern auch familiäre Diskussionen und sogar ein wenig Trauer auslöste - musste doch für den gastronomischen Fortschritt jene treue, noch immer reich tragende Schattenmorelle geopfert werden, die Opa Karl einst zukunftsfroh für kommende Generationen gepflanzt hatte.

Blecheweise unwiderstehliche Thüringer Küchenträume

Ohne die Unterstützung der Eltern Hagelinds, Marianne und Karl, wären alle Pläne der Scheits im Sande verpufft. Allein die Tatsache, dass die altgedienten Bauersleute ihren ererbten Vierseitenhof den anfangs durchaus ein wenig abstrakten Zukunftsplänen der beiden Saunagründer überließen, zeugt von einem nicht alltäglichen Familiensinn. Natürlich haben Oma und Opa auch praktische Hilfe geleistet - Karl, der 2007 verstarb, als Planer und Bauhelfer; Marianne als umsichtige und allseits bereite Allrounderin und unübertroffene Backfee. Ihre Kuchen und Torten sind zur Legende geworden, denn inzwischen lässt es die 86-Jährige nach einem arbeitsreichen Leben in der Landwirtschaft verdientermaßen etwas langsamer angehen. Doch auf Wunsch zaubert sie für Feiern noch immer blecheweise unwiderstehliche Thüringer Kuchenträume. Dafür tiefen Respekt, den ich auch Hagelind und Karsten zolle. Während sich die ehemalige Krankenschwester in eine stets fröhliche, zum Scherzen aufgelegte Chefin, Serviererin, kurz gesagt in ein „Mädchen für alle Fälle“ verwandelte, entwickelte sich der akribische Schlosser Karsten im Laufe der Jahre zum perfekten Koch. Dessen Karriere an den Töpfen und Pfannen erst als Commi bei den angestellten Köchen mit Abschauen und Sondieren begann und der später sein Können gemeinsam mit seinen Söhnen Christian und Denny vervollständigte. Letzterer treibt übrigens seit 2016 neben der Kleinhettstedter Senfmühle als Wirt in der Gaststätte „Zum „Mühlenwirt“ seinen Gästen die Tränen in die Augen. Natürlich nur Freudentränen. Doch das ist schon wieder eine neue Geschichte, die ich im nächsten Bericht erzählen werde.

Karsten jedenfalls ist ein gestandener Routinier mit Bekenntnis zur Regionalität, der sich selten auf Experimente einlässt. „Von Beginn habe ich meinen Gästen das serviert, was bei uns zu Hause auf den Tisch kam“, erklärte er mir etwas ärgerlich, als ich ihn (natürlich mit Absicht ein wenig provokativ) fragte, warum auf seiner Karte „nur olle Ladenhüter“ und keine gestylten Innovationen der modernen Kochkunst zu finden seien.

Wir hatten uns auf dem Innenhof zum Abschlussgespräch getroffen. Wärmende Sonnenstrahlen ließen die knallroten, fast handtellergroßen Blüten der zahlreichen üppig wachsenden Drachenflügelbegonien wie Kerzen erglühen. Auch Karsten und Hagelind strahlten beste Laune und eine Vertrautheit aus, die nur dann (besonders bei Ehepaaren im Gastgewerbe) entsteht, wenn es gelingt, über einen sehr langen Zeitraum hinweg gemeinsam die tückischen Klippen eines stressigen Alltags erfolgreich zu umschiffen.

Speisekarte strotzt von alten Klassikern

„Natürlich habe ich nach der Corona-Auszeit versucht, vor allem meine zahlreichen Stammgäste mit besonderen Kreationen für ihre Treue zu belohnen. Viele von ihnen haben uns durch die Abholung von Speisen unterstützt.“ Bevor er weiter sprach, legte er gekonnt mehrere Gedächtnissekunden ein.

„Habe exotische Schnitzel kreiert; sogar mit Schafskäse gefüllt … vergebliche Liebesmüh. Haben dann, die Innovationen‘, wie Du es nennst, selber essen müssen.“

So strotzt seine Speisekarte von alten Klassikern: Soljanka, Würzfleisch, Steak au four, Strindberg, Toast Hawaii, Rostbrätl, Zwiebelfleisch und die gute alte Karlsbader Schnitte - durchweg die Grundpfeiler der ostdeutschen Küchenkultur in Gaststätten. Alles mit solcher Liebe und Perfektion zubereitet, dass ich schon beim ersten Bissen ahnte, was landläufig geraten wird: „Seid gescheit, esst bei Scheit!“

Zur Gaststätte

Landgasthof Scheit Am Denkmal 3 99326 Niederwillingen Telefon 03629/3631 mail@landgasthofscheit.de

Dienstag und Mittwoch von 15 bis 23 Uhr, Freitag von 14 bis 23 Uhr, Samstag von 11.30 bis 24 Uhr, Sonntag von 11.30 bis 15 Uhr. Montag und Donnerstag Ruhetage.

Weitere Folgen von Kaisers Kulinarik: