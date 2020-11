Kalender für 2021: Historische Ansichten von Arnstadt

Die Kalender Manufaktur in Verden hat für das bevorstehende Jahr 2021 einen Kalender mit historischen Aufnahmen von bekannten Örtlichkeiten aus Arnstadt herausgegeben. Die Bilder als historische Quelle ermöglichen dem Betrachter einen Einblick in eine längst vergessene Zeit mit all seinen kleinen und großen Sehenswürdigkeiten, von denen so manche nicht mehr steht.

Der Kalender ist im A4-Format für 14 Euro bei der Arnstädter Buchhandlung und der Touristinfo erhältlich.

