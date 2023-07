Kammerchor der TU Ilmenau geht auf Sommertour

Ilm-Kreis. Mit seinem Sommerprogramm unterhält der Kammerchor der TU Ilmenau im Ilm-Kreis.

Der Kammerchor der Technischen Universität Ilmenau präsentiert sein Sommerprogramm „Im Licht der Liebe“ zu mehreren Auftritten im Ilm-Kreis.

Es erklingen Titel in verschiedenen Sprachen und aus verschiedenen Epochen. So werden unter anderem Werke von Henry Purcell, Peter Cornelius, Ola Gjeilo, John Lennon und vielen anderen aufgeführt.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, um eine Spende für die Arbeit des Chors unter der Leitung von Sophia Schmidt wird gebeten. Die Termine sind: Samstag, 8. Juli, um 17 Uhr in Ilmenau, Katholische Kirche St. Josef; Sonntag, 9. Juli, 17 Uhr in Elxleben (Amt Wachsenburg), Kirche St. Peter und Paul und Mittwoch, 12. Juli, 20 Uhr in Gräfinau-Angstedt, Marienkirche.