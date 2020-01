Kampf gegen Flammen

Die Erde dreht sich weiter, die Uhren bleiben nicht stehen und der Alltag hat uns wieder im Griff. Und doch ist es heute anders. Denn in Riechheim hat am Montag eine Frau ihren Mann verloren, eine Gemeinde einen Bürger und ein Dorf einen Menschen.

Es ist ein Bild, das im Kopf bleibt. Rauch und Flammen soweit das Auge reicht. Das Atmen fällt schwer. Überall sind Fenster und Türen geschlossen. Einige Anwohner stehen draußen. Sie ziehen ihre Jacken und Mäntel fest um den Körper, blicken betroffen drein. Sie stehen zusammen, doch sprechen nicht. Es kommen welche dazu, andere gehen wieder. In dieser kleinen Runde scheint die Welt gerade still zu stehen.

Für die Feuerwehrmänner hingegen steht am Montag die Welt nicht still. Im Gegenteil. Sie kämpfen Stunde um Stunde gegen Flammen und Rauch. Sie rennen die Straßen hoch und runter, helfen und unterstützen sich. Im Laufe des Tages werden immer mehr Floriansjünger angefordert. Und doch werden sie erst am späten Nachmittag Herr der Situation und können „Feuer aus“ melden.

Es ist immer wieder bemerkenswert, was die Kameraden der Wehren in solchen Momenten leisten. Sie verlassen Frau und Kind, verabschieden sich frühzeitig von der Arbeit oder verzichten auf ein Hobby, um ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit nachzugehen. Dabei schauen sie nicht auf die Tages- und Nachtzeit, auf Feiertage oder Familienfeiern. Das Ehrenamt geht vor. An dieser Stelle einfach mal ein Danke an die Einsatzkräfte, die stundenlang durchgehalten haben, gegen Rauch und Flammen gekämpft haben. Es ist toll, dass es euch gibt.