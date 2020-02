Großliebringen. Tiere suchen ein neues Zuhause: Katzen-Dame aus dem Tierheim in Großliebringen sucht wieder Anschluss.

Kanarienvögel sorgen für Nachwuchs

Vor zwei Wochen stellte das Tierheim in Großliebringen an dieser Stelle den Mischling-Rüden Rambo vor. „Wenige Tage später hatte der süße Kerl ein neues Zuhause in Arnstadt gefunden“, freut sich die Heimchefin Sylke Mönch. Jetzt kümmere sich eine ältere Dame den ganzen Tag um den Hund.

Zwei wahre Schmuckstückchen kamen dieser Tage in Großliebringen an, in einem dazugehörigen Käfig. Ein Kanarienvogel-Pärchen wurde abgegeben. Nur zwei Tage später baute das Weibchen ein Nest und legte darin drei Eier ab. Diese werden gegenwärtig ausgebrütet. Wenn nach der Brutzeit – sie dauert ungefähr 14 Tage, je nach Bruterfahrung der Henne – der Nachwuchs geschlüpft ist und sich gestärkt hat, können auch diese Tiere dann vermittelt werden.

Seit geraumer Zeit ist im Tierheim zusammen mit fünf weiteren Katzen auch eine recht zutrauliche und verschmuste Katzendame. Das fast weiße Tier war schon einmal vermittelt, hat sich aber nicht mit anderen Tieren beim damaligen Besitzer vertragen. Darum sollte der neue Besitzer dieser Katze keine weiteren Vierbeiner haben. Der Streit wäre dann vorprogrammiert. Die knapp zweijährige Katze kann als Wohnungstier gehalten werden, sollte aber auch die Möglichkeit bekommen, eine Runde vor der Haustür zu drehen. Wichtig ist noch, betont Sylke Mönch, das die Katze nicht sterilisiert sei.

„Damit es Katzen, die eine gewisse Zeit im Tierheim verbringen, noch besser haben, wird noch einmal umgebaut“, erzählt Thomas Mönch. So entstehen gegenwärtig sechs Katzengehege im Innenbereich. Und bei schönen Wetter haben die Tiere einen Auslauf nach draußen.

Zwei Kanarienvögel sind im Tierheim und warten auf neue Besitzer. Foto: Hans-Peter Stadermann

Infos zum Tierheim: Großliebringen, Prof.-Nöller-Straße 53, Telefon: 03629/802341