„Kann die Sucht denn Sünde sein?“

Ilm-Kreis. Vortrag von Chefarzt Joachim Pausch, Ärztlicher Direktor der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau im Rahmen des TU Ilmenau Bürgercampus’.

Der Mensch kann von vielen Substanzen abhängig werden. Aus medizinischer Sicht sind Suchterkrankungen chronische Leiden. Die Entscheidung, sich in eine stationäre Entzugsbehandlung zu begeben, fällt abhängigen Personen oft schwer. In seinem Vortrag im Rahmen des TU Ilmenau Bürgercampus’ beschäftigt sich Chefarzt Dr. Joachim Pausch, Ärztlicher Direktor der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau, mit den Ursachen von Suchterkrankungen.

Er erklärt, welche Kriterien gegeben sein müssen, dass von einer Sucht gesprochen werden kann. Am Beispiel der Rauschmittel Alkohol und illegale Drogen beschreibt er Wirkungen und Behandlungsmöglichkeiten. Der Vortrag ist am Freitag, 10. November, 15 Uhr, im Faradaybau in Ilmenau.