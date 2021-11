In der Bachkirche wird am Sonntag ein Kantatengottesdienst gefeiert.

Kantate in der Arnstädter Bachkirche will Trauernde trösten

Arnstadt. In der Bachkirche findet am Ewigkeitssonntag besonderer Gottesdienst statt.

Die Kirchengemeinde Arnstadt lädt am Totensonntag, 21. November, um 10 Uhr zum Kantatengottesdienst in die Bachkirche ein. Das Programm wird gestaltet vom Kantatenchor Arnstadt und der capella arnestati, den Solisten Friederike Beykirch (Sopran), David Erler (Alt), Christoph Pfaller (Tenor), Jörg Reddin (Bass) und David Chin aus Malaysia an der Orgel. „Wachet! Betet! Betet! Wachet!“ ist der poetische Titel der Kantate (BWV 70) von Johann Sebastian Bach, die ursprünglich in Weimar entstand und später von ihm umgearbeitet wurde. Sie gibt Trost für die Hinterbliebenen und will Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod vermitteln, wenn an diesem Tag der Verstorbenen des vergangenen Jahres gedacht wird.

Außerdem erklingen Motetten von Heinrich Schütz und Hugo Distler. Die musikalische Leitung hat Kantor Jörg Reddin, die Predigt hält Propst Tobias Schüfer.

Besucher werden gebeten, die Aushänge zu beachten, auf denen auf die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln hingewiesen wird.

Pfarrer Thomas Kratzer gestaltet zudem am Totensonntag, um 15 Uhr, eine Andacht in der Trauerhalle des Arnstädter Friedhofs. Auch hierzu wird herzlich eingeladen.