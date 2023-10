Kantatengottesdienst in der Arnstädter Bachkirche

Zu einem Kantatengottesdienst wird am 15. Oktober in die Bachkirche in Arnstadt eingeladen. Zu Gehör kommt Johann Sebastian Bachs Kantate „Wir danken dir, Gott, wir danken dir“.

Arnstadt. Der Kantatenchor Arnstadt und die Capella Arnestati musizieren am 15. Oktober gemeinsam mit verschiedenen Solisten in der Bachkirche in Arnstadt.

Johann Sebastian Bachs Kantate „Wir danken dir, Gott, wir danken dir“ erklingt am kommenden Sonntag, 15. Oktober, um 10 Uhr bei einem Kantatengottesdienst in der Bachkirche in Arnstadt. „Die prächtige Musik Bachs verbunden mit mutmachenden Worten möchte den Besuchern dieses Gottesdienst viel Zuversicht, Kraft, Trost und Erbauung schenken“, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Unter der Leitung von Kantor Jörg Reddin musizieren der Kantatenchor Arnstadt und die Capella Arnestati gemeinsam mit Friederike Beykirch (Sopran), Anne Greiling (Alt), Mark Mönchgesang (Tenor) und Thorsten Ahlrichs (Orgel). Die Predigt obliegt Elke Rosenthal, Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises Arnstadt-Ilmenau.