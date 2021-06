Karat gastiert in Gräfenroda

Gräfenroda. Nach langer Abstinenz sind nun wieder Konzerte möglich:

Lange mussten die Fans auf Live-Konzerte ihrer Lieblingskünstler verzichten. Nun sind wieder Veranstaltungen möglich – auch auf dem Festplatz Alte Lache in Gräfenroda. Dort tritt am 17. Juli Karat auf. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Tickets gibt es bei den Reiseteams in Arnstadt und Ilmenau, im Ticketshop Thüringen und in den Touristinformationen. Hygiene- und Abstandsregeln sind entsprechend der aktuellen Vorgaben einzuhalten.