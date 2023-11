Karat rockt in der Neuen Mitte in Ichtershausen

Ichtershausen. Kulturverein feiert am 11. Mai 2024 seinen 20. Geburtstag:

Mit einem großen Open Air will der Kulturverein Ichtershausen im kommenden Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiern. Auf der Bühne im Innenhof der Neuen Mitte wird Karat stehen, kündigte jetzt Vereinschef Heiko Zitzmann an.

Die Kultband sei mit den großen Klassikern, neuen Songs und neuer Besetzung unterwegs. Das Konzert in Ichtershausen findet am 11. Mai 2024 statt. Der Einlass beginnt um 18 Uhr, eine Stunde später wird eine Vorband die Stimmung anheizen, ehe schließlich die Musiker von Karat auftreten. Anschließend gibt es noch eine Aftershowparty.

Tickets kosten 39 Euro und sind ab sofort auf eventfrog.de und ab dem heutigen Montag in der Tourist-Information in Arnstadt, beim Schuh- und Schlüsseldienst Stangel, im Schnäppchenparadies und in Evi‘s Blumenkörbchen in Ichtershausen erhältlich.

Der Kulturverein bereitet zudem momentan die Klosterweihnacht vor, die am 16. Dezember in der Klosterstraße gefeiert wird. Dort wird es unter anderem einen Vereinsstand geben, an dem die Tickets – sofern sie bis dahin nicht vergriffen sind – ebenso erworben werden können.