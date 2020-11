Wäre alles nach Plan verlaufen, dann hätten am Samstag die Fans des Arnstädter Karneval Clubs (AKC) im vereinseigenen Domizil den ersten Büttenabend der Session 2020/21 gefeiert. Und vielleicht wäre dann ja dem einen oder anderen aufgefallen, was sich in den letzten Monaten alles im Haus am See getan hat.

Schweren Herzens mussten die Karnevalisten aber die Saison coronabedingt absagen. Und so bleiben die Verschönerungen vorerst nur für die Vereinsmitglieder sichtbar. 2001 hatte der Verein das Haus am Schönbrunn von der Treuhand erworben, seitdem viel Zeit, Geld und Energie in die Sanierung gesteckt. „Außen herum sind wir jetzt bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig“, sagt Vereinsmitglied Rainer Gebauer, und Vereinsvorsitzender Jens Schweinsberger ergänzt: „Jetzt müssen wir im Saal noch ein bisschen was machen.“ Zuletzt wurden Fensterläden und Fassade gestrichen und einige Fenster erneuert. Vor allem aber war das Dach dran. „Da mussten wir dringend handeln, es regnete schon rein“, sagt Jens Schweinsberger. Mehrere Jahre hatte der AKC dafür Geld angespart. Trotzdem hätten die Mittel nicht gereicht, wenn man auch noch das Gerüst hätte bezahlen müssen. „Wir sind sehr dankbar, dass Anke und Mike Tittlepp uns das gesponsert haben“, sagt Jens Schweinsberger. Für die Ichtershäuser Inhaber einer Gerüstbaufirma, die selbst im Fanfarenzug engagiert sind, war die Hilfe eine Selbstverständlichkeit. „Wir haben ein Herz für die Nachwuchsarbeit, und Vereine müssen sich schließlich gegenseitig helfen“, sagt Anke Tittlepp. Ein bis zwei Jahre könne man ohne Einnahmen aus Veranstaltungen durchhalten, sagt Jens Schweinsberger. Danach werde es eng. Zudem steht die Frage im Raum, wie man die knapp hundert Vereinsmitglieder bei der Stange halten kann. Die Saison wurde vorbereitet, nun hoffen die Aktiven, das Programm irgendwann auch zeigen zu können.