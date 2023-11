Karnevalsvereine im Ilm-Kreis läuten fünfte Jahreszeit ein

Ilm-Kreis. Auch diese Saison lassen es die Narren im Ilm-Kreis wieder so richtig krachen. Das haben die Vereine in Plaue und Stadtilm vorbereitet:

Bald lassen es die Karnevalsvereine des nördlichen Ilm-Kreis wieder krachen. Überall laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, damit auch die Saison 2023/2024 beim närrischen Volk für Begeisterung sorgt. So eröffnet der Stadtilmer Carnevalclub (SCC) die Saison am Samstag, 11. November, mit einer bunten Veranstaltung im Bärsaal in Stadtilm. Närrisch geht es am 7. Januar mit dem Rentnerbüttenabend weiter, bevor am 13., 20. und 27. Januar sowie am 3. Februar die Büttenabende folgen.

Rathaussturm, Büttenabende und große Partys

Nach dem Weiberfasching am 8. Februar folgt am 10. Februar die Schlüsselübergabe am Rathaus mit einem Faschingsumzug und einer weiteren Abendveranstaltung. Am 11. Februar wird zum Kinderfasching geladen. Der Saisonabschluss wird mit einem Sponsorenrundgang mit Abendveranstaltung am 12. Februar gefeiert. Alle Veranstaltungen des SCC finden im Bärsaal, Rudolstädter Straße 15, in Stadtilm statt.

Kartenbestellungen sind bei Vereinsmitglied Gerald König unter Telefon: 03629/3014 möglich. Der Vorverkauf für die Auftaktveranstaltung am 11. November findet am Samstag, 4. November, von 9.30 bis 11 Uhr in der Gaststätte Erfurter Hof, Arnstädter Straße 1, in Stadtilm statt. Am 9. Dezember können dort von 9 bis 11 Uhr zudem Karten für die Veranstaltungen im Jahr 2024 erworben werden.

Der Stadtilmer Carnevalverein (SCV) feiert die kommende Faschingssaison unter dem Motto „SCV-TV Klappe die 11.“. Büttenabende sind nach Angaben des Vereinspräsidenten Christian Kästner-Trenkler am 20. und 27. Januar sowie am 3. Februar geplant. Am Nachmittag des letzten Büttenabends steigt zudem der Kinderfasching. Der Kartenvorverkauf sei noch in der Vorbereitung und Planung. Weitere Informationen dazu sollen zeitnah folgen.

Mit dem traditionellen Rathaussturm leitet auch der Plaue’sche Karnevalsclub (PKC) am 11. November die fünfte Jahreszeit ein. Vom Vereinshaus aus führt laut Mitteilung des Vereins ein Umzug zum Rathaus, wo die Narren den Schlüssel und damit auch die Regentschaft der Stadt übernehmen. Danach wird zur Faschingseröffnung ins Vereinshaus in der Straße des Friedens eingeladen. Neben Jux und Tollerei werde auch für das leibliche Wohl ausreichend gesorgt.