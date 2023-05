Karsthöhle bei Dienstedt erwacht aus der Winterruhe

Die Karsthöhle bei Dienstedt zieht sowohl Kinder als auch Erwachsene in ihren Bann.

Nachdem nun auch die letzten Fledermäuse aus dem Winterschlaf erwacht sind, startet am Sonntag, 7. Mai, die Besuchersaison in der Karsthöhle bei Dienstedt. Von 10 bis 16 Uhr können Interessierte das vor zwei Millionen Jahren durch Auswaschungen der Ur-Ilm entstandene Höhlensystem besichtigen. Die Karsthöhle wird seit 2021 vom Dorf- und Heimatverein Dienstedt und Oesteröda in Zusammenarbeit mit der Stadt Stadtilm verwaltet und gepflegt.