Karte gibt Überblick

Trotz coronabedingter Einschränkungen waren die Mitglieder des Jonastalvereins in den vergangenen Monaten äußerst aktiv. „So haben sich die Autoren Daniel Pfohl und Rolf-Harald Rutke wieder an die Arbeit gemacht und Teil 4 ihrer Dokumentation S III - Baustelle Jonastal folgen lassen“, berichtet Georg Ribienski. Ursprünglich wollten sie nur die noch sichtbaren Relikte der Baustelle S III Jonastal erfassen. Daraus entstand eine dreiteilige Publikation, die vom Jonastalverein herausgegeben wurde.

„Aber bereits bei der Arbeit kam bei uns immer wieder die Frage auf, in welchem Zusammenhang die einzelnen Objekte und Relikte zueinander stehen. Irgendwann kamen wir dann zum Schluss, dass man alle Objekte zusammen darstellen muss. Nur so kann man Schlussfolgerungen zum Sinn und Zweck der einzelnen Relikte ziehen“, so die Autoren. Daher wurde die Dokumentation nun erweitert. Teil 4 besteht aus einer umfangreichen Übersichtskarte, die zum Preis von 19,95 Euro zu haben ist.

Erhältlich sind alle vier Teile der Dokumentation beim Jonastalverein im Lokschuppen und unter https://www.gtgj.de/index.php/shop/buecher.html.