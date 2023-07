Kartenvorverkauf für Kirmestanz in Dienstedt

Beim Kirmestanz am 21. Oktober in Dienstedt können sich die Gäste auf vielfältige Livemusik freuen. (Symbolfoto)

Dienstedt. Der Kartenvorverkauf für den Kirmestanz am 21. Oktober im Bürgerhaus in Dienstedt ist gestartet. Tickets gibt es hier:

Zum geselligen Kirmestanz lädt der Dorf- und Heimatverein Dienstedt und Oesteröda am Samstag, 21. Oktober, um 19 Uhr ins Dienstedter Bürgerhaus ein. Die Besucher können sich laut Mitteilung auf Livemusik mit drei tollen Musikern freuen. Tickets in begrenzter Anzahl zum Preis von 7,50 Euro können bereits jetzt per E-Mail an: info@verein-dienstedt.de erworben werden. Darin inbegriffen ist je ein Freigetränk. Restkarten sind zum Preis von 8 Euro an der Abendkasse erhältlich.