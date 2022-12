Kartenvorverkauf für Kulturfestival Klosterruine Paulinzella ist gestartet

Königsee Das zuletzt - auch pandemiebedingt - ausgefallene Programm soll 2023 erstmals schon am Mittwoch beginnen

Für das 16. Kulturfestival in Paulinzella laufen die Vorbereitungen derzeit auf Hochtouren. Da die Veranstaltung in den vergangenen Jahren pandemiebedingt mehrfach ausfallen musste, ist es nun umso schöner, dass das beliebte Festival vom 9. bis 13. August 2023 nun endlich wieder stattfinden kann. Unter der neuen Leitung von Michael R. A. Teicher von der „Meier+Teicher GbR“ steht bereits das Programm fest. Kulturbegeisterte können sich auf ein abwechslungsreiches Programm im altbekannten Stil und einige Neuerungen freuen.

An den Tagen Donnerstag bis Sonntag bekommen Zuschauer die Bekanntheiten Dirk Michaelis, Purple Schulz, Dagmar Frederic, Lisa Fitz und Friend`n Fellow geboten und auch an die Kinder wird mit dem Puppentheater „Pittiplatsch“ gedacht. Auch am Mittwoch wird es eine Veranstaltung geben - in welcher Form und was es genau damit auf sich hat, wird erst später bekanntgegeben.

Damit Interessierte sich schon jetzt freuen können, startete der Vorverkauf der Tickets bereits pünktlich zum Nikolaustag, über die Website des Festivals und über die Stadthalle Bad Blankenburg, also auch wieder in der Touristinfo im Rathaus in Königsee. Alle Informationen zum Programm und zum Festival allgemein können unter https://www.kulturfestival-paulinzella.de/programm eingesehen werden und werden parallel über die Facebook-Seite „Kulturfestival Klosterruine Paulinzella“ veröffentlicht.