Karussellfahren für den guten Zweck

Was für ein aufregender Freitag! Gerade erst war der Weihnachtsmann zu Besuch bei den „Dörnfelder Bergstrolchen“, und nun stehen schon wieder Besucher in der Tür. „Erinnert Ihr Euch an uns?“, fragt Sylke Mönch in die Runde. Einige der Steppkes nicken. Sie hatten vor wenigen Tagen den Weihnachtsmarkt in Stadtilm besucht und waren dort auch auf das Kinderkarussell gestiegen. Sylke Mönch und Silvio Wilhelm waren diejenigen, die den grünen Knopf drückten und das Karussell in Bewegung setzten.

„Die Stadtverwaltung stellt Jahr für Jahr das Fahrgeschäft. Betrieben wird es aber ehrenamtlich“, erklären die beiden Stadträte, die zu den Freien Wählern gehören. Freiwillige zu finden, ist mitunter gar nicht so leicht. Doch die beiden Politiker hatten ihren Spaß mit dem Nachwuchs.

Das Beste daran: Die Einnahmen für die Karussellfahrten flossen nicht ins Stadtsäckel. Vielmehr durften Mönch und Wilhelm selbst bestimmen, wofür das Geld ausgegeben wird.

Weitere 300 Euro gingen an die Deubezwerge in Großliebringen.. Foto: Britt Mandler

300 Euro spendeten sie an die Dörnfelder Bergstrolche. „In unserem Garten gibt es oft Streit um die Federwippe“, verrät Einrichtungsleiterin Andrea Weinhold lachend. Das Geld soll in ein weiteres Spielgerät investiert werden.

Zuvor hatten Sylke Mönch und Silvio Wilhelm schon die Deubezwerge in Großliebringen besucht. Auch sie erhielten eine 300-Euro-Spende. Gleich ausgeben wollen sie das Geld aber nicht, betonten die Knirpse. Denn für sie wird derzeit ein neuer Kindergarten gebaut, der im Sommer bezogen werden soll. Da komme die Spende genau richtig, denn im Neubau werde bestimmt noch das eine oder andere gebraucht.

Ohne Dankeschön verließen die beiden Spender die Kindergärten freilich nicht. Die Kinder hatten sowohl Gedichte als auch Lieder zur Weihnachtszeit parat. Fröhlich winkend verabschiedeten sie die Gäste anschließend.