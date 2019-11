Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Die neue Kassensicherungsverordnung tritt in ein paar Wochen in Kraft. Alle, die etwas verkaufen, müssen dann Sorge dafür tragen, dass ihre Kassen auch einen Bon ausspucken. Egal, ob es sich dabei um zwei Brötchen oder einen Ferrari handelt.

Und wir Verbraucher? Müssen wir nun jeden Kassenzettel auch aufheben, um zu beweisen, dass gerade wir die zwei Brötchen gekauft haben? Ferrarikäufe dürften hier im Ilm-Kreis ja eher die Ausnahme sein. Nein, ergab eine Nachfrage, die fast so schwierig wie eine solche im Vatikan war. Wir Otto-Normal-Verbraucher haben „keine Belegannahmepflicht“. Heißt: Wir können den Kassenzettel einfach liegenlassen, der dann wohl im Müll landet. Toll. Alle Welt redet über Klima- und Umweltschutz. Aber dass dadurch Millionen Meter an Papier im Müll landen interessiert kein Schwein. Geht das in Zeiten, in denen man via Satellit nachgucken kann, ob mein Ei nun weich- oder hartgekocht ist, nicht auch anders? Klar, mein geliebtes Weib guckt manchmal auf von mir vergessenen Bons nach, ob ich nicht heimlich doch noch zwei Tafeln Schokolade gekauft habe. Schon deshalb gehöre ich zu den Kasssenbonentgegennahmeverweigerern. Ich sammele ja auch keine Treuepunkte. Ich bin ein Kerl. Und das wird auch so bleiben. Verordnung hin oder her.