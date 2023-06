Katalog zur Sonderausstellung im Arnstädter Schlossmuseum beleuchtet das Thema Wald

Arnstadt. Aus einer neuen Publikation kann man einiges über die grüne Geschichte Arnstadts erfahren.

Zur im Mai eröffneten Sonderausstellung „Wald – Lebensraum, Ressource, Inspiration“ im Schlossmuseum ist auch ein Katalog erschienen, der wesentliche Teilaspekte der Ausstellung vertieft und zugleich interessante Einblicke in die forstwirtschaftliche Geschichte Arnstadts bietet.

So beschäftigt sich Andrea Kirchschlager mit dem Leben und Wirken von Johannes Erich Mahler (1897 – 1967). Der Forstwirtschaftler war seit 1949 der Region Arnstadt eng verbunden und sensibilisierte als Naturschutzbeauftragter Bürger und Behörden für den sorgsamen Umgang mit der Natur.

Von Martina Guß stammen zwei Beiträge über die Neubepflanzung der Hänge am Rittersteinsberg um 1855 und die Wiederherstellung der Waldlandschaft im Stadtforst zwischen 1904 und 1934.

In einem weiteren Beitrag beleuchtet Janny Dittrich die Rolle der Natur in den Werken der mit Arnstadt eng verbundenen Schriftsteller Alexis, Marlitt oder Bechstein. Darüber hinaus bietet der Katalog auch Einblicke in die Entstehung von Jagd- und Forstgenossenschaften und Jagdmotive in der Kunst des aus der Arnstädter Umgebung stammenden Bildschnitzers Johann Friedrich Böhler. Der Katalog ist im Schlossmuseum erhältlich.