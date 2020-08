Kater aus Plaue wird vermisst

In Sorge um ihren grau getigerten Kater Charlie ist Familie Meiselbach aus der Bahnhofstraße in Plaue. Der ein Jahr alte Stubentiger ist seit dem 14. August verschwunden. Da Charlie sehr neugierig und zutraulich ist, könnte es sein, dass er in eine Garage oder einen Schuppen geschlüpft ist und dort versehentlich eingesperrt wurde. Auch könnte es sein, dass er in ein Auto sprang. Charlie ist kastriert und gechipt. Wer Hinweise zu seinem Verbleib geben kann, wendet sich an den Tierschutzverein Arnstadt unter Telefon: 03628/661 4515.