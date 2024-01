Katholiken senden die Sternsinger aus

Ichtershausen Zum Dreikönigstag gab es in Ichtershausen einen Festgottesdienst. Die Sternsingeraktion ist dank einer lebendigen Ökumene erfolgreich

Ein bisschen Aufregung gehört dazu, wenn die Sternsinger ausgesandt werden. Im Festgottesdienst zum Dreikönigstag wurden am Samstag in der katholischen Kirche in Ichtershausen 14 Kinder und ihre Betreuer auf ihr Ehrenamt eingestimmt. Sie schwärmten unmittelbar im Anschluss in die Dörfer des Amtes Wachsenburg aus, sind aber auch in den nächsten Tagen noch unterwegs. Nicht nur katholische Kinder gestalten die Aktion, auch evangelische Kinder sind dabei, denn Ökumene wird in Ichtershausen gelebt. In Eischleben waren unter anderem Frieda, Wenke, Lukas und Liam mit ihren Begleiterinnen Mechthild Kudraß und Mariola Katzmarczyk unterwegs. Der Erlös der Sternsingeraktion kommt Hilfsprojekten für Kinder in Amazonien zugute.