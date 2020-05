Die Polizei in Arnstadt musste am Samstag zu einem Autounfall ausrücken, dessen Auslöser eine Katze gewesen sein soll.

Katze war Schuld: 18-jähriger Autofahrer kracht in zwei geparkte Pkw

Nach Angaben der Polizei gab der 18-Jährige zu Protokoll, in der Straße Am Obertunk die Kontrolle über seinen Auto verloren zu haben, weil er hier einer Katze ausgewichen sei. Im weiteren Verlauf sei er in die zwei am Straßenrand geparkten Autos gekracht.

Der 18-Jährige und seine zwei Jahre ältere Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Laut Polizei entstand mit 15.000 Euro ein hoher Sachschaden. Das Unfallauto war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wo sich die Katze aufhält und wie es ihr gesundheitlich geht, darüber liegen aktuell keine Erkenntnisse vor.