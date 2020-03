Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Katzen-Trio sucht wieder Anschluss

Seit einigen Tagen sind drei Katzen im Tierheim in Großliebringen untergebracht, von denen man eigentlich denken könnte, dass alle drei Tiere Geschwister sind. Aber weit verfehlt. Nur die zwei dreifarbigen Katzendamen sind Geschwistertiere. Der schwarze Kater mit einigen weißen Flecken und langem Fell – er hat seit der Geburt einem Stummelschwanz – verträgt sich sehr gut mit den „Mädels“ im Tierheim.

Etwas scheu sind sie noch, lassen sich aber auch streicheln. Alle drei Tiere sind laut Tierheim bereits kastriert und sind für die Wohnungshaltung oder als Freigänger geeignet. „Die zirka 18 Monate alten Katzen können zusammen oder getrennt vermittelt werden“, so die Tierheimchefin Sylke Mönch.

Diese Katzendame wurde in Arnstadt in der Stadtilmer Straße gefunden. Foto: Hans-Peter Stadermann

Gleich beim nächsten Fototermin schleicht die junge Katze um die Beine und sucht Streicheleinheiten, die sie natürlich auch bekommt. Die Katzendame mit dem Schildpattmuster – das besteht aus roten und schwarzen Fellpartien und kommt fast ausschließlich bei weiblichen Tieren vor – wurde in der Stadtilmer Straße in Arnstadt aufgefunden. Sie lief einer Familie lange hinterher und wich den Menschen nicht mehr von der Seite. Daraufhin wurde das Tierheim verständigt. „Sie ist so zahm, sie muss eigentlich schon ein Zuhause haben“, so Sylke Mönch.

Seit geraumer Zeit wird im Tierheim in Großliebringen erneut gebaut. Nachdem im vergangenen Jahr mit Hilfe des Jugendclubs ein Außengehege für die Senioren-Katzen entstanden ist, sollen jetzt weitere Unterkünfte entstehen. So haben es die Katzen besonders gut, bis sie vermittelt werden. Auch ein Außenspielplatz wurde bei der Planung berücksichtigt.

Kontakt zum Tierheim Großliebringen: Professor-Nöller-Straße 53 in 99326 Großliebringen, Telefon: 03629/802341