Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Katzenbabys in Plastiktüte entsorgt

In einer zugeknoteten Plastiktüte wurden am Montag, 6. April, in Thörey bei Arnstadt vier Katzenbabys gefunden. Sie lebten noch. Chrissi und Max, zwei Tierfreunde aus Erfurt, brachten sie umgehend zur Tierarztpraxis Dr. Eichner. Dort wurde festgestellt, dass sie erst zwei, maximal drei Wochen alt sind. Mit Ersatzmilch werden sie nun von ihren Rettern versorgt – alle zwei Stunden – welch eine Herausforderung und nur dank Homeoffice möglich. Die beiden werden sie nun aufziehen. Welch ein Glück, dass es solche Menschen gibt und welch ein Unglück, dass wiederum andere Menschen Tieren so etwas antun.

Die Katzenmutter kann sich wieder um ihre Kitten kümmern. Foto: Heidi Blüthner

Eine fantastische und doch wahre Geschichte nimmt ihren Lauf. Die Katzenmutter der in einer zugeknoteten Plastiktüte entsorgten Katzenbabys konnte gefunden werden. Dank der Zusammenarbeit der Retter, des Tierschutzvereins Arnstadt, des dortigen Veterinäramtes und aufmerksamer Nachbarn konnte die Katzenmutter bereits zwei Tage nach Auffinden der Kätzchen zu ihnen gebracht werden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten – sie war aufgrund der Geschehnisse sehr verstört – hat sie ihre Kitten wieder angenommen und kümmert sich nun sehr sorgsam um sie.

Die Retter, Chrissi und Max, haben einen eigenen größeren Bereich in ihrer Wohnung für die Katzenfamilie separiert. Es geht allen sehr gut: Die Katzenbabys entwickeln sich prächtig und spielen wunderbar miteinander. In einigen Wochen können sie vermittelt werden und man kann nur hoffen, dass sie noch einmal Glück haben und zu herzlichen Menschen kommen. Die Katzenmutter, die auf den Namen Ofélia getauft wurde, wird sobald wie möglich kastriert.

Tierschutzvereine und Tierheime helfen – Kontakt Tierschutzverein Arnstadt unter Telefon: 03628/6614515 oder 0172/8469891 oder Tierschutzverein Erfurt unter Telefon: 0361/5627271 oder 0151/58179694.