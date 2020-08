Kaum Probleme im Arnstädter Westviertel

Einige Bürger schließen sich dem Rundgang mit Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling durch das Westviertel an.

Ruhig und zentral – so beschreibt Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) das Arnstädter Westviertel. Das bestätigt auch Anwohnerin Jutta Luther, die beim Rundgang mit dem Stadtchef teilnimmt. Stolz präsentiert sie die in Eigenregie bemalte Garagenhauswand. Das Bild zeigt das berühmt-berüchtigte Schaf aus dem Jonastal. Frank Spilling schmunzelt und bekräftigt, dass es in diesem Viertel kaum Schwierigkeiten gibt.

Jutta Luther präsentiert Frank Spilling stolz das selbst gemalte Bild an den Garagen. Foto: Hans-Peter Stadermann