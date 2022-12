Kein Advent in Ilmenau ohne Musik

Ilmenau. Die Bläser des Quintetts „Classic Brass verzaubernd ihr Ilmenauer Publikum in der neuapostolischen Kirche.

Wohl eine der schönsten musikalischen Darbietungen während der Vorweihnachtszeit in der Stadt genoss am Dienstagabend in der restlos gefüllten Kirche der neuapostolischen Gemeinde ein erwartungsfrohes Publikum.

„Classic Brass“ mit dem Gründer und Bandleader Jürgen Groblehner war nach einem Jahr Corona- Zwangspause und einem digital übermittelten Konzert ohne Publikumsbeifall, endlich wieder live hörbar und den Gästen zum Anfassen nahe, zum Musizieren bereit.

Stückauswahl und professioneller Vortrag

„Magical Music“ nennen die fünf Profimusikanten Zoltan Nagy (Trompete), Jürgen Groblehner (Trompete), Christian Fath (Horn), Szabolcs Horvat (Posaune) und Roland Krem (Tuba) ihr heuriges Weihnachtskonzert.

Zauberhafte Musik zu bieten, welche jeden Zuhörer augenblicklich verzaubern muss, ist auch bei der Wiederbegegnung mit den „Brassern“ in Ilmenau dann auch keine Zauberei.

Sie hat ihren Urgrund in der Auswahl der Stücke, dem hochprofessionellen Können der Musiker, einschließlich selbst verfasster Arrangements von Christian Fath, und der persönlich überaus sympathischen Präsentation ihres Könnens samt humoriger Moderation, wo jeder zu Wort kommen darf.

Schon beim schmetternden Klang der Eingangsfanfare „Macht hoch die Tür“ konnte das Publikum stumm mitsingen und ließ sofort im Beifallssturm seiner Begeisterung freien Lauf.

Mit Spannung wurde dann Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“ erwartet. Die prägenden Signalmelodien des Eingangs- und Ausgangchores von den Bläsern, die ein ganzes Orchester klanglich imitieren können, zu hören, war dabei ein singuläres Klangerlebnis.

Aus der dann folgenden Ankündigungsmoderation des Mozartstückes „Ah, vous dirai-je maman‘, war zu lernen, dass diese Melodie mit unterschiedlichen Texten weltweit bekannt ist, aber kaum Mozart zugeschrieben wird.

Schon nach den ersten sieben Tönen hellten sich bei den Zuhörern die Minen auf und mancher bewegte die Lippen. Es war zu sehen, dass stumm gesungen wurde: „Morgen kommt der Weihnachtsmann…“

Nach dem Vortrag der 12 Variationen dieses Liedmotivs raschelte es im Stroh. Es waren Engelbert Humperdincks Gänse aus dessen Suite „Hänsel und Gretel“, wo auch ein „Männlein im Walde“ steht und dann das Brüderchen vom Schwesterchen zum Tanz aufgefordert wird.

Klassiker steigern die Eindrücke noch

Es sollte nach der Pause klanglich noch eindrucksvoller werden, als die traumhaft schöne Melodie von Karel Svoboda, „Drei Nüsse für Aschenbrödel“, gespielt wurde.

Mit dem Musizieren und gemeinsamen Singen des uralten Weihnachtsliedes „Es ist ein Ros entsprungen“ war das Konzert zu Ende, aber mit dem Gastspiel noch nicht ganz Schluss.

Zugaben gehörten auch diesmal zum Programm der Musiker, die sich sichtbar, auch wegen der Raumwärme in der Kirche und der Herzenswärme des Publikums, wohlfühlten.