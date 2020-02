Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein englischer Radverkehr auf der Setze

Monatelang mussten im vergangenen Jahr Autofahrer Umleitungen in Kauf nehmen, die in Richtung Jonastal wollten. Wegen Kanalarbeiten war die Straße Auf der Setze in Arnstadt gesperrt. Ein Gemeinschaftsprojekt, in das neben dem Wasser- und Abwasserzweckverband auch der Ilm-Kreis als Baulastträger der Straße und die Stadt als Eigentümerin des Fußwegs involviert waren.

Kurz vor Jahresende durfte der Verkehr endlich wieder rollen. Gänzlich abgeschlossen ist das Vorhaben aber noch nicht. Der Fußweg gleicht einem Flickenteppich. Denn Pflaster, das entfernt werden musste, wurde nicht wieder eingesetzt. Stattdessen wurde asphaltiert, was nicht sonderlich hübsch aussieht. Um den Endzustand handelt es sich dabei aber nicht, versichert Bürgermeister Frank Spilling (parteilos). Die Planungen für eine ansprechende Fußweggestaltung laufen. Deutlich schneller dürfte es gehen, einen Fehler auf dem neu markierten Fahrradschutzstreifen zu korrigieren. Alle paar Meter sind Radfahr-Piktogramme aufgemalt, die auf Radfahrer aufmerksam machen. Zwei von ihnen stehen aber sprichwörtlich Kopf – und suggerieren Autofahrern damit, dass ihnen auf diesem Streckenabschnitt Radler entgegenkommen könnten. Bei der Bauabnahme wurde dies freilich bemerkt. „Wir lassen die beiden Piktogramme so schnell wie möglich richtig herum anbringen“, versichert Uwe Seeber vom Landratsamt. Dazu müssen aber erst die Temperaturen ein wenig steigen, sonst löst sich die Beschichtung wieder von der Fahrbahn. Thematisiert wurden die vertauschten Piktogramme auch bei der Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Als Sicherheitsrisiko empfinden die Mitglieder die kopfstehenden Symbole nicht. Viel wichtiger sei es gewesen, dass der Schutzstreifen auf beiden Seiten der Fahrbahn markiert wurde. „Das vermittelt Sicherheit – auch Alltagsradelnden“, sagt die Vorsitzende Thea Vollmer. Aus eigener Erfahrung weiß sie, dass die Autofahrer nun den nötigen Abstand halten. „Das einzige, was mir noch fehlt, sind Aufstellflächen für Radfahrende an den Kreuzungen. Würden die aufgezeichnet, wären wir so weit wie große, radfahrerfreundliche Städte wie Hannover“, so Vollmer.