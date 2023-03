Guten Morgen, Ilm-Kreis: Maria Hochberg freut sich über jeden neuen Entwicklungsschritt ihres Kindes.

Nun ist der Sechsjährige sieben geworden, und für mich ist das gar nicht so einfach. Denn irgendwie ging das alles viel zu schnell. Eben noch durchlebten wir zusammen die Eingewöhnungszeit in der Kinderkrippe, jetzt darf ich ihn morgens nicht mal mehr auf den Schulhof begleiten.

Doch eigentlich ist das gar kein Grund für Sentimentalitäten. Im Gegenteil: Jeder neue Entwicklungsschritt sollte ein Grund zum Jubeln sein. Denn es macht unglaublich viel Freude, dem Knirps dabei zuzusehen, wie er lernt, sich entfaltet und die Welt entdeckt. Dass Mama da manchmal nicht mehr interessant ist und das Kind zu vielen Dingen seine ganz spezielle eigene Meinung hat, ist der natürliche Lauf der Dinge.

Neulich offenbarte mir der Knirps, dass er gern mal mit mir zur Disko gehen würde. Aber nicht in die Kinderdisko, sondern in die für Große. Ich erklärte ihm, dass er dafür noch zu jung sei, wir aber gern in zehn Jahren noch mal darüber sprechen können. Da er mich schon jetzt manchmal peinlich findet, bin ich gespannt, ob er mich dann wirklich immer noch dabei haben will.