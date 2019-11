Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein Parkplatz am Holzhäuser Kreisel

Gestorben sind durch die angespannte Finanzlage im Amt Wachsenburg auch die Pläne, am Bratwurstkreisel in Holzhausen einen großen Parkplatz zu errichten. Der sollte für Großveranstaltungen ebenso dienen, wie als Wanderparkplatz für die Drei-Gleichen-Region. Die Debatte darüber, wie übers gesamte Holzhäuser Verkehrskonzept, zog sich bereits über Jahre hin. Mit dem Weggang des Bratwurstmuseums sah jetzt der Gemeinderat mehrheitlich keinen Bedarf mehr für den großen Parkplatz. Festgehalten wurde an den Plänen, den Parkplatz unterhalb der Wachsenburg zu ertüchtigen, einen Gehweg von dort zum Ort zu schaffen und in der Nähe des Kindergartens und der Schule einen Parkplatz mit 100 Stellplätzen zu errichten.