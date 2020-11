Keine Einnahmen – kein Geld für Futter für die Tiere

Was haben wir uns früher gefreut, wenn ein Zirkus in die Stadt oder sogar einmal in ein Dorf gekommen ist. Ich selbst habe nach der Schule sogar beim Aufbau mitgeholfen. Dafür gab es meistens Freikarten für uns Kinder für eine Vorstellung. Heutzutage sind die Zirkusleute meist auf sich allein gestellt. Angefangen von der Planung der Tour bis hin zur Werbung in den Dörfern und Städten. Und dann kam Corona.

Dieser Pandemie musste sich auch der Circus Baroness stellen. Die Zirkusleute standen Anfang 2020 mit ihren Tieren im Landkreis Haßfurt bei Schweinfurt in den Startlöchern, um auf Tour zu gehen. Doch daraus wurde nichts. „Erst im Juli konnten wir mit unserem Zirkus weiterreisen und unseren Beruf ausüben“, erzählt Manolito Lauenburger. „Wir sind eine große Zirkusfamilie in der fünften Generation aus Regensburg und Osnabrück“, berichtet er weiter. Eigentlich passen in das Zirkuszelt knapp 500 Besucher, aber durch das Hygienekonzept, das erarbeitet wurde, durften wenigstens 100 Besucher die Vorstellungen sehen. „Versicherungen, die Steuern und das Futter für die Tiere, die Kosten standen nicht still. Wir waren froh, dass wir im Vogtland unser Zelt aufschlagen durften. Dadurch konnten wir die Zahlungsrückstände begleichen“, so Manolito.

Circus Baroness sitzt in Stadtilm fest. Foto: Hans-Peter Stadermann

Dann kamen die Zirkusleute nach Thüringen und haben in der letzten Woche auf dem alten Sportplatz am Viadukt in Stadtilm ihr Zelt aufgeschlagen. Da haben sie schon gemerkt, dass Corona ihnen wohl wieder einen Strich durch die Rechnung macht. So war es dann auch. Eine Veranstaltung musste komplett abgesagt werden, zu den anderen kamen leider nur 30 Personen unter die Zirkuskuppel. Auch die Weiterfahrt nach Meiningen haben die Zirkusleute gestrichen. Dank des Stadtilmer Bürgermeisters Lars Petermann dürfen die Zirkusleute hier auf dem Sportplatz noch stehen, so bis Ende November. Wie es dann weiter geht, kann noch keiner sagen.

„Wir haben bis dato von Vater Staat noch keine Unterstützung erbeten. Wir haben immer schwer gearbeitet und wenn einmal schwere Zeiten kamen wurde diese von uns immer wieder selbst gestemmt. Wir haben zum Beispiel in Altersheimen, in Schulen und in Kindergärten kleine Auftritte organisiert. So haben wir schon einige Krisen überwunden. Aber jetzt sind uns die Hände gebunden, wir dürfen gar nichts mehr. Und Geld verdienen dürfen wir auch nicht“, erzählt der Zirkuschef. Was wird aus unseren Tieren?, Was wird aus unserem Zirkus“, das sind Fragen die kann Manolito gegenwärtig nicht beantworten. Wir brauchen dringend Futter für unsere 25 Tiere. Das sind Ziegen, Hunde, Pferde, Esel und Lamas. Die Kamele haben wir schon ausgelagert. Die haben Platz auf einer Koppel gefunden. Wer die Zirkusleute, die gegenwärtig in Stadtilm stehen, unterstützen möchte, kann dies gerne tun. „Wir nehmen jede Art von Futterspende entgegen. Einfach unter 0157/36948821 anrufen oder vorbeikommen“, so Lauenburger. Und dann hat Manolito doch noch eine Träne im Auge und erzählt: „Bei der letzten Vorstellung bekam ich von einer älteren Dame einen Umschlag am Ende überreicht. Darin waren 100 Euro für Tierfutter“.