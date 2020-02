Keine Entscheidung zu Inklusionsbeirat für Arnstadt

Die geplante Gründung eines Inklusionsbeirates war am Donnerstagabend das einzige Thema einer Sondersitzung des städtischen Ausschusses Jugend, Sport, Soziales. Der berät seit Jahren zu dem Thema und nahm nun erneut Anlauf.

Die Sondersitzung fand öffentlich in großer Runde mit Vertreter von Vereine, Verbände und Selbsthilfegruppen statt. Mehrers Rollstuhlfahrer waren ins Rathaus gekommen. Doch längst nicht alle Einrichtungen in der Stadt sind barrierefrei, auch damit könnte sich der neue Beirat beschäftigen. Er wäre eine eigenständige, konfessionell, verbandspolitisch sowie parteipolitisch unabhängig arbeitende Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung in der Stadt. Kommunen in Thüringen können ihn gründen, müssen das aber nicht, erläuterte die Behindertenbeauftragte der Stadt, Angelika Kowar.

Geplant war, die Satzung endgültig abzustimmen und demnächst dem Stadtrat vorzulegen. Doch als Ausschussvorsitzende Julia Kneise (Bürgerprojekt) die einzelnen Vertreter zu einer möglichen Mitarbeit befragte, machte sich Ernüchterung breit. Die Absagen überwogen, nur fünf Mal gab es ein klares Ja.

Gründe für ein Nein war vor allem die fehlende Zeit. Man werde bei Problemen sehr gut im Rathaus durch Angelika Kowar unterstützt, hieß es mehrfach. Man sollte die verfügbaren Ressourcen besser in direkte und unmittelbare Projekte stecken, hieße es zum Beispiel von der Lebenshilfe Ilm-Kreis.

Pfarrer Andreas Müller, Direktor des Marienstifts, war hingegen ein Fürsprecher, ebenso der Leiter der Werkstatt. Sie zeigten sich optimistisch, engagierte Menschen für die Mitarbeit zu finden. Ebenso Thomas Brückner von der Selbsthilfegruppe Miteinander Selbstbestimmt Leben, der sich seit Jahren für den Beirat einsetzt und sogar eine Art Arbeitsplan mitbrachte. Bei ihm war die Enttäuschung groß.

Der Ausschuss beriet in nichtöffentlicher Sitzung weiter, er sucht nach einer Lösung. Dass es schon bald einen Inklusionsbeirat gibt, ist eher unwahrscheinlich.