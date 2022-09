Weil der Platz in den Turnhallen (im Bild die Ilm-Sporthalle in Ilmenau) knapp wird und nicht genügend privater Wohnraum zur Verfügung steht, der unkompliziert für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden kann, sollte der Kreis ein Objekt in Stützerbach erwerben. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt.