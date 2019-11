Keine Schlaglöcher mehr in der Schulstraße

Die heftigen Niederschläge im Mai 2019, als nach schweren Gewittern in Plaue zahlreiche Keller und Straßen unter Wasser standen, werden die Einwohner so schnell nicht vergessen. Die Hochwasserschäden beschäftigten kürzlich erneut den Stadtrat, der einstimmig einen Nachtragshaushalt verabschiedete. Aufgenommen wurden darin auch einige zusätzliche Investitionen.

So hatte der viele Regen die Schulstraße in Kleinbreitenbach ausgespült, die ohnehin in keinem guten Zustand und in weiten Teilen unbefestigt war. Das betraf ebenso den Platz vor der Kirche, der als Buswendeschleife dient. Der gesamt Bereich vom Abzweig Heydaer Straße bis zum letzten Haus wurde mit Bitumen befestigt, das ist nun auch für die Busfahrer eine Erleichterung. Ende Oktober wurden die Arbeiten abgeschlossen, informierte Plaues Bürgermeister Jörg Thamm (CDU auf Anfrage.

Auch Brücke und Einläufe wurden beschädigt

In Ordnung gebracht werden soll als nächstes noch die Gartenstraße, die ebenfalls vom Hochwasser betroffen war. Sollte der Baufirma das Wetter in den nächsten Wochen einen Strich durch die Rechnung machen, werde man die Gelder mit ins nächste Jahr nehmen, sagte Thamm.

Die Beseitigung der Schäden erfolgte und erfolgt aus dem städtischen Haushalt, doch die Stadtrat hat beschlossen, sich um Bedarfszuweisungen zu bemühen. Unter bestimmten Umständen gibt das Land einmalige Beihilfen bei solchen Unwetter-Ereignissen. Auch Fundamente der Brücke am Bettelbach nahe der Bahnlinie seien kaputt und einige Einlaufbauwerke in Gräben müssten erneuert werden, nannte Thamm weitere notwendige Reparaturen.

Im Nachtragshaushalt steht nun auch die genaue Summe für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept samt Stadtbodenkonzept, mit dem ein Planungsbüro beauftragt wurde. Ursprünglich waren pauschal 100.000 Euro in den Haushalt eingestellt, so Thamm, das Ganze werde aber um einiges günstiger und man habe das korrigiert. Mehrkosten gab es – zum Teil verursacht durch das Unwetter – beim Ausbau der Bahnhofstraße in Plaue. Hier hat die Stadt 384.000 Euro Förderung für den ersten Bauabschnitt erhalten, der insgesamt 600.000 Euro kostete.